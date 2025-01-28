Şanlıurfa'da Kızlarını Öldürüp İntihar Eden Anne - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kızlarını Öldürüp İntihar Eden Anne

Şanlıurfa'da, Serap Yamaca'nın, boşandıktan sonra kızlarını öldürüp intihar ettiği olayda, büyük kızını silahla sırtından vurarak, küçük kızına ise ilaç enjekte ettiği öğrenildi. Olayın ardından anne ve büyük kızı hayatını kaybederken, küçük kız da hastanede kurtarılamadı.

28.01.2025 19:38
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1) KIZLARINDAN BİRİNİ SERUMUNA İLAÇ ENJEKTE EDİP, DİĞERİNİ SIRTINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

ŞANLIURFA'da, Serap Yamaca'nın oturdukları dairede kızları İsmet Ada ve Nida Yamaca'yı (8) öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yamaca'nın kızlarından İsmet Ada'yı sırtından vurduğu, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Nida'nın ise serumuna ilaç enjekte ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ali Baba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine döndü. Bir süre sonra daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler eve girdiklerinde Serap Yamaca ve büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı kanlar içinde yerde, küçük kız Nida Yamaca'yı ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

ŞİDDETLİ GEÇİMŞİZLİK YAŞAYAN EŞİYLE AİLELERDEN HABERSİZ BOŞANMIŞLAR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Serap Yamaca'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Serap Yamaca, Yeni Asri Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi. Uzun süredir eşi İsmail Yamaca ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve ailelerinden habersiz şekilde boşandıkları öğrenilen Serap Yamaca'nın olay günü erkek kardeşini arayarak altınlarını komşusuna emanet ettiğini söylediği belirtildi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yamaca'nın, tabancayla büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı sırtına ateş ederek öldürdüğü, ardından soğuk algınlığı şikayeti olan küçük kızı Nida'nın serumuna ilaç enjekte edip yaşamına son verdiği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ YAN YANA DEFNEDILDI

Kız kardeşlerin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından baba İsmail Yamaca'ya teslim edildi. Muhasebeci olan baba, eski eşinin cenazesine katılmazken, kızları ise Hazreti Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kızlarını Öldürüp İntihar Eden Anne - Son Dakika

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