Şanlıurfa\'da Komşular Arasında Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan, polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği kavgada, 3 kişi yaralandı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

KOMŞULAR SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay, öğle saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

3 YARALI

İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, biber gazı ve copla müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.