Şanlıurfa'da kuduz vakası nedeniyle sahipsiz köpekler aşılanıyor

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Kuduz vakası nedeniyle iki mahallede karantina sürecinin devam ettiği Şanlıurfa'da sahipsiz köpekler barınakta aşılanıyor.

Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine Batıkent ve Payamlı mahallelerinde 8 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanan karantina devam ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aşılama çalışmasını sürdürüyor.

Kent genelindeki belediyelerce aşılanması için toplanan sahipsiz köpekler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi Yerleşkesi'ne getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki veterinerler tarafından muayene edilen köpeklere kuduz ve parazit aşısı yapılıyor.

Yaralı hayvanların gerekli görülmesi halinde röntgenleri çekilerek tedavilerinin yapıldığı yerleşkede, kısırlaştırma çalışması da gerçekleştiriliyor.

Köpekler tedavi süreçleri tamamlanıncaya kadar yerleşkedeki barınaklarda tutuluyor.

Karantinaya alınan Batıkent ve Payamlı mahallelerinden getirilen köpeklerin karantina kuralları kapsamında yerleşkede ayrı bir alanda tutulduğu belirtiliyor.

Kent genelinde ekiplerce son 16 ayda 4 bin 54 sahipsiz köpeğe kuduz ve parazit aşısı yapıldığı, 3 bin 422 köpeğin ise kısırlaştırıldığı kaydedildi.