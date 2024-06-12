Şanlıurfa'da kuduz vakası nedeniyle sahipsiz köpekler aşılanıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kuduz vakası nedeniyle sahipsiz köpekler aşılanıyor

Şanlıurfa'da kuduz vakasının görülmesi üzerine Batıkent ve Payamlı mahallelerinde uygulanan karantina süreci devam ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahipsiz köpekleri aşılamaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi Yerleşkesi'nde veterinerler tarafından muayene edilen köpeklere kuduz ve parazit aşısı yapılıyor. Ayrıca, yaralı hayvanlar tedavi edilerek kısırlaştırma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 4 bin 54 köpeğe aşı yapıldığı ve 3 bin 422 köpeğin kısırlaştırıldığı belirtiliyor.

12.06.2024 17:15
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Kuduz vakası nedeniyle iki mahallede karantina sürecinin devam ettiği Şanlıurfa'da sahipsiz köpekler barınakta aşılanıyor.

Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine Batıkent ve Payamlı mahallelerinde 8 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanan karantina devam ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aşılama çalışmasını sürdürüyor.

Kent genelindeki belediyelerce aşılanması için toplanan sahipsiz köpekler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi Yerleşkesi'ne getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki veterinerler tarafından muayene edilen köpeklere kuduz ve parazit aşısı yapılıyor.

Yaralı hayvanların gerekli görülmesi halinde röntgenleri çekilerek tedavilerinin yapıldığı yerleşkede, kısırlaştırma çalışması da gerçekleştiriliyor.

Köpekler tedavi süreçleri tamamlanıncaya kadar yerleşkedeki barınaklarda tutuluyor.

Karantinaya alınan Batıkent ve Payamlı mahallelerinden getirilen köpeklerin karantina kuralları kapsamında yerleşkede ayrı bir alanda tutulduğu belirtiliyor.

Kent genelinde ekiplerce son 16 ayda 4 bin 54 sahipsiz köpeğe kuduz ve parazit aşısı yapıldığı, 3 bin 422 köpeğin ise kısırlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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