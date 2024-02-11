Şanlıurfa'da metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa\'da metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İpekyol Mahallesi'nde bir metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının yattığı bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inceleme sonucunda 23 yaşındaki Sara Bükülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

11.02.2024 16:39
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

İpekyol Mahallesi 462. Sokak'ta metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sara Bükülmez'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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