Şanlıurfa\'da Pamuk Üreticilerine Sulama Önerisi

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Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yaklaşık yüzde 42'sinin karşılandığı Şanlıurfa'da uzmanlar, bitkinin su stresinden uzak tutulması için akşam saatlerinde sulanmasını önerdi.

Lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen ve Şanlıurfa'da yaklaşık 2 milyon dekar alanda ekimi yapılan pamukta bu sezon 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

Şanlıurfa'da şu günlerde çiçeklenme evresinde olan "beyaz altın"da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kayıp yaşanmaması için üreticilerin dikkatli olması isteniyor.

"Suyu iyi veremezsek pamukta stres meydana gelir"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, Türkiye'deki pamuk üretiminin yüzde 42'sinin yapıldığı Şanlıurfa'nın ülkenin pamuk deposu konumunda bulunduğunu söyledi.

Bu yıl kentte yaklaşık 2 milyon dekarlık alanda pamuk ekildiğini ve sezonun çok iyi geçtiğini belirten Öztürkmen, "Bu yıl ortalama 1 milyon ton pamuk rekoltesi bekleniyor. Maliyetler yüksek olsa da önemli bir hastalık yaşanmaması çiftçinin yüzünü güldürdü. Bitkinin ihtiyacı olan suyu verdiğimiz gibi o bitkinin daha güzel çalışmasını, daha çok pamuk bağlamasını, daha çok çiçek bağlamasını sağlamış olacağız." dedi.

Öztürkmen, pamuğun suyu seven bir bitki olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir kilogram pamuğun 500 litre suya ihtiyacı var. Sulama dönemini iyi ayarlarsanız, bitkisel ürününüzü daha iyi alabilirsiniz. Bu dönemde hava sıcaklığı 45-46 derecelere ulaşıyor. Bitkilerimizin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için mutlaka istenildiği kadar, aşırı su vermeden ve akşam saatlerinde sulama yapmalıyız. Bitkinin ihtiyacı olan suyu verdiğimiz gibi o bitkinin daha güzel çalışmasını, daha çok pamuk bağlamasını, daha çok çiçek bağlamasını sağlamış olacağız. Ağustos ayının ortasıyla eylülün ilk haftasına kadar olan taraklanma, çiçeklenme ve kozanın oluşumun büyümesi dönemi. Dolayısıyla suyun iyi verilmesi çok önemli. Eğer biz suyu iyi veremezsek pamukta stres meydana gelir. Bir çiftçi diğer çiftçiden daha az verim alabilir. Bunun sebepleri pamuktaki stresle ilgili. O yüzden suyun iyi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Eylül ayının ortalarına doğru artık kozalar açılmaya başladığı zaman çiftçilerimiz eğer koza miktarı yüzde 15 civarında açmaya başlamışsa artık sulamayı kesmeliler."

"Akşam sulaması verimi artırır"

Özellikle salma sulama yapılan bölgelerde sulamanın akşam yapılmasının önemine değinen Öztürkmen, şöyle devam etti:

"Özellikle Harran bölgesi salma sulamanın mecbur yapıldığı bir ova. Çünkü su kendi ayağıyla geliyor. Bu tür bölgelerde biz özellikle sulamanın akşam saatlerinde yapılmasını istiyoruz. Çünkü sulamayı öğle sıcağında yaparsak verdiğimiz suyun büyük bir miktarı buharlaşmayla kaybolacak ve verdiğimiz suyu bitki ancak havalar serinleyince almaya başlayacak. Bu sıcakta bitki çalışamaz. Yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki akşam sulaması hem verimi artırıyor hem de bitki iyi gelişiyor. İkinci bir sulama sistemi ise damla sulama veya yağmurlama sulama. Bunlar artık modern sulama sistemleri. Damlama sulama sistemi yaptığımız takdirde yabancı otu azaltıyoruz. Bitkinin istediği suyu istediği kadar verebiliyoruz. Aşırı su vermediğimiz için bitki aşırı sudan kaynaklanan hastalık ve zararlar yaşamamış oluyor."