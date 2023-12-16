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Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ'ye üye olan 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa\'da PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
16.12.2023 - 11:15,
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince, "Silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına" yönelik Eyyübiye, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, "PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan Ö.E. ve M.K. ile "PKK/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.A. da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Jandarma, PKK, Son Dakika

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