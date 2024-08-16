Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAVGADA SİLAHLAR PATLADI

Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali İlingi ve Ali Baynaz hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.