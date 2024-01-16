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Şanlıurfa'da Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğrayan 12 Yaşındaki Kız Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğrayan 12 Yaşındaki Kız Yaralandı

Şanlıurfa'da bakkala giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit, yaralandı. Koçyiğit'in tedavisi için Gaziantep'e sevk edildi. Köpeğin kollarından ve bacaklarından ısırdığı Koçyiğit'in doku kaybı yaşadığı belirtildi. Baba, başka kişilerin aynı acıyı yaşamamasını ve sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.

16.01.2024 - 16:21,
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ŞANLIURFA'da, bakkala giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Fidan Damla Koçyiğit (12), yaralandı. Doku kayıpları yaşayan Koçyiğit, ilk müdahalesinin ardından tedavi için Gaziantep'e getirildi.

Olay, 13 Ocak günü Karaköprü ilçesine bağlı Çiftekemer Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkala gitmek için evden çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi Fidan Damla Koçyiğit'e sokak köpeği saldırdı. Köpeğin kollarından ve bacaklarından ısırdığı Koçyiğit, yaralandı. Fidan Damla Koçyiğit, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Koçyiğit, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fidan Damla Koçyiğit'in tedavisinin yaklaşık 2 hafta sürmesinin beklendiği belirtildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Halim Bayram, küçük kızın doku kayıpları yaşadığını belirterek, "12 yaşındaki hastamıza köpek saldırmış. Doku kayıpları olmuş ve Şanlıurfa'da gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi. Enfeksiyon hastalıkları açısından hastamıza tetanos aşısını, kuduz aşısını ve kuduz immünglobulin dediğimiz serumunu yaptırdık. Sonrasında el cerrahisi ve çocuk psikiyatrisi tarafından gerekli takipler yapılmaktadır. Hastamızın doku kaybı var ve gerekli müdahaleler plastik cerrahisi, el cerrahisi ve ortopedi birimi tarafından yapılmaktadır. Doktor arkadaşlarımızın gerekli tedavilerinin ardından çocuğumuzu iki haftaya kadar taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

BABA: BİZİM BAŞIMIZA GELDİ BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN

Küçük kızın babası Mehmet Koçyigit (43), başka kişilerin aynı acıyı yaşamamasını isteyerek, "Kızım bakkala gitmek için evden çıktığı sırada köpeğin saldırısına uğruyor. Duyar duymaz çocuğumuza yetiştik ve hastaneye götürdük. İlk müdahaleler yapıldı ve sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirdim. Daha önce de amcamın 11 yaşındaki oğluna ve yine bir komşumuza köpekler saldırdı. Köyümüzde çok sayıda başıboş köpekler var. Köylülerimiz de köpek saldırılarına karşı tedirginler şu anda. Sokak köpeklerinin acilen toplanması gerekiyor. Belediyelerin barınakları genişletip başıboş köpekleri toplaması gerekiyor. Başka birinin de başına gelsin ve aynı acıyı yaşasın istemiyoruz" dedi.

'KÖPEKTEN KAÇACAK FIRSATIM OLMADI'

Fidan Damla Koçyigit ise olay sırasında çok korktuğunu ifade etti. Koçyiğit, "Bakkala giderken bir anda köpek saldırdı ve beni parçalamaya başladı. Kaçmaya çalıştım ama başaramadım. Kuzenlerin ve köylülerimiz gelip beni kurtardı. Çok korktum. O an kollarımı bacaklarımı ısırarak kopartmaya başladı. Şu anda biraz daha iyiyim" diye konuştu.

Şanlıurfa\'da Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğrayan 12 Yaşındaki Kız Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğrayan 12 Yaşındaki Kız Yaralandı - Son Dakika
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