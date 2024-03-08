Şanlıurfa\'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 17 Kişi Tutuklandı

Jack Dorsey: Elon Musk, Twitter'ı katletti

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yeni bir kitapta yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu ele geçirmesine ve platformun ölümüne yol açmasına odaklanıyor. Kitap, Dorsey'in Musk ile olan ilişkisini ve Twitter'ın satılış sürecini anlatıyor. Dorsey'in Musk'a destek vermesiyle Twitter yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı. Ancak Dorsey, anlaşma sonrasında Musk'tan soğuduğunu ve platformun artık yok olduğunu düşünüyor.