Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

Şanlıurfa\'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen geniş çaplı operasyonda DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütlerine mensup 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, MİT ve yerel güvenlik birimlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

17.12.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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ŞANLIURFA merkezli 4 ilde terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD- YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütleri DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi ile PKK-KCK/PYD-YPG'ye finansman sağladıkları belirlenen 5 şüpheli, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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