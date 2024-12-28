Şanlıurfa'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Yüksek kesimlerde yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar iptal edilirken İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden 2 uçak Gaziantep ve Malatya'ya, Ankara'dan hareket eden uçak ise Gaziantep'e yönlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Uçuş İptalleri - Son Dakika
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