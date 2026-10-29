Şanlıurfa'da Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası 5 yeni noktayla hizmete girdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası 5 yeni noktayla hizmete girdi

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Şanlıurfa\'da Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası 5 yeni noktayla hizmete girdi
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Şanlıurfa Balıklıgöl'de Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası açıldı; projeyle 5 yeni ziyaret noktası hizmete girdi. Vali Hasan Şıldak, Balıklıgöl Platosu'nda zemin taşlarının değiştirileceğini ve Urfa Kalesi'nde aydınlatma yapılacağını açıkladı.

ŞANLIURFA'nın simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, kentin binlerce yıllık tarihini ve kültürel mirasını dijital teknolojilerle tanıtacak 'Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası' hizmete açıldı. Simülasyonlar, üç boyutlu hologramlar ve görsel gösterimlerle ziyaretçilere zamanda yolculuk deneyimi sunan projeyle birlikte, yerleşkede 5 yeni ziyaret noktası daha hizmete girdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Balıklıgöl Platosu'ndaki zemin taşlarının traverten doğal taşlarla değiştirileceğini, Urfa Kalesi'nde ise aydınlatma çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

Kentin önemli turizm noktalarından Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, Valilik tarafından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hazırlanan proje tamamlandı. Geleneksel Urfa mimarisine uygun şekilde düzenlenen odalar, dijital teknolojilerle desteklenen tanıtım alanlarına dönüştürüldü. Projeyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentin köklü geçmişini farklı bir deneyimle keşfetmesi hedefleniyor. Hizmete giren Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası'nda ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın binlerce yıllık geçmişini teknoloji destekli sunumlarla keşfetme imkanı buluyor. Üç ayrı deneyim odasının bulunduğu alanda simülasyonlar, kenti kuş bakışı anlatan 9 dakikalık gösterim ve üç boyutlu hologram sunumları yer alıyor. Şanlıurfa'nın halk oyunları, yöresel mutfak kültürü, Balıklıgöl Platosu ve bölgenin doğal yaşamı da görsel gösterimlerle tanıtılıyor. Projeyle kentin tarihi ve kültürel mirasının, teknolojinin sunduğu imkanlarla ziyaretçilere etkileyici bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.

5 YENİ ZİYARET NOKTASI HİZMETE GİRDİ

Proje kapsamında Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası'nın yanı sıra Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi, Balıklıgöl ve Urfa Kalesi Maket Salonu, Göl Kahve Evi ile Rasathane de ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Kentin tarihi dokusunu yansıtan maket alanı ve astronomi deneyimi sunan rasathane, projenin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

VALİ ŞILDAK: HERKESİN GELİP GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin köklü kültürel mirasını dijital teknolojilerle buluşturduklarını söyledi. Şanlıurfa'nın zengin ve kadim bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Şıldak, "Bunun dijital teknolojik imkanlarla harmanlanarak en güzel şekilde ziyaretçilere sunulması için bir alan açtık. Ziyaretçiyi adeta büyüleyecek, sanal alemde Şanlıurfa'yı tanıyarak keyifli bir hatıra ile buradan ayrılmasını sağlayacak bir ziyaret alanı oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

BALIKLIGÖL'ÜN ZEMİN TAŞLARI DEĞİŞTİRİLECEK

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki çalışmaların devam edeceğini belirten Vali Şıldak, Balıklıgöl Platosu'ndaki zemin taşlarının traverten doğal taşlarla değiştirileceğini, amfi tiyatronun üst bölümünde ise peyzaj düzenlemesi yapılacağını bildirdi. Balıklıgöl ve çevresinde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarıyla bölgenin gece saatlerinde de farklı bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Şıldak, Urfa Kalesi restorasyonunun ikinci etabı kapsamında da aydınlatma çalışmaları yapılacağını kaydetti.

Kaynak: DHA
Kültür SanatHasan ŞıldakBalıklıgölŞanlıurfaTurizmGüncelSon Dakika

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