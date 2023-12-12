Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkeziyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde "Uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, A.K. ve B.İ. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.