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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana gelen kazada, yoğun yağış ve sis nedeniyle yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Şanlıurfa\'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var
23.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:20
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 ölü kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun yağış ve sis nedeniyle İzmir'den Batman'a seyir halindeki yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü olay yerinde öldü

Kazada, yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan otobüs şoförü İlhami Dokdemir'in (58) ise sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dokdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktası trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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