Şanlıurfa ve Malatya'da Gazze soykırımının 3. yılı etkinliklerle protesto edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Malatya'da Gazze soykırımının 3. yılı etkinliklerle protesto edildi

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İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı, Şanlıurfa ve Malatya'da Filistin'e dikkat çekmek için etkinliklerle protesto edildi. Şanlıurfa'da Ali Şelli Parkı'ndan Rabia Meydanı'na yürüyüş yapılırken, Malatya'da Mişmiş Park önünden Fahri Kayahan Kavşağı'na konvoy oluşturuldu.

ŞANLIURFA/ Şanlıurfa ve Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Ali Şelli Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren katılımcılar, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği İl Başkanı Abdurrezzak Demir, Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Filistin halkının onur mücadelesini selamlamak, işgalci siyonist rejimin insanlık dışı soykırım ve terör politikalarını bir kez daha en gür sesleriyle lanetlemek üzere meydanlarda olduklarını söyledi.

Karaköprü Müftüsü Sacid Emiri'nin yaptığı duanın ardından etkinlik sona erdi.

Malatya

Malatya'da vatandaşlar, Filistin Dayanışma Günleri kapsamında konvoy oluşturdu.

Malatya Mişmiş Park Fuar Merkezi önünde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Ömer Derin, Gazze'nin eşsiz direnişiyle dünyaya adalet dersi verdiğini belirtti.

Gazze direnişinin mazlum coğrafyalara umut olduğunu dile getiren Derin, İsrail'in terör devleti olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından gruptakiler, araçlarına binerek Güney Kuşak Yolu'ndan Fahri Kayahan Kavşağı'na kadar konvoy oluşturdu.

Kaynak: AA
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