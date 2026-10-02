Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da insansı robot sıra gecesinde göbek attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da insansı robot sıra gecesinde göbek attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST Güneydoğu\'da insansı robot sıra gecesinde göbek attı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Haliliye Belediyesi standındaki sıra gecesine katılan insansı robot, davul ve zurna eşliğinde mendil sallayıp göbek attı. Festivali ziyaret eden öğrenci sayısının 500 bini aştığı bildirildi.

TEKNOFEST ROBOTU GÖBEK ATTI

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, programı kapsamında festival alanında düzenlenen sıra gecesinde insansı robot davul ve zurna eşliğinde mendil sallayıp göbek attı. Robotun, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türkülere eşlik ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa'nın geleneksel sıra gecesi kültürü, TEKNOFEST Güneydoğu'da teknolojiyle buluştu. Haliliye Belediyesi'nin standında düzenlenen sıra gecesine insansı robot da katıldı. Davul ve saz eşliğinde acılı çiğ köfte yoğuran robot, daha sonra eline aldığı mendille müzik eşliğinde oynadı. Robotun, sıra gecesi ekibine eşlik ettiği anlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

'URFALIYAM EZELDEN' TEKNOFEST'E UYARLANDI

Sıra gecesi ekibi, Şanlıurfa'nın sevilen türkülerinden 'Urfalıyam Ezelden'i TEKNOFEST'e uyarlayarak seslendirdi. Türkünün sözlerinde, "Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez roketten, gönlümüzün gözü çıksın, vazgeçmem TEKNOFEST'ten" ifadelerine çevrildi.

Teknoloji ile geleneksel müziğin bir araya geldiği etkinlikte vatandaşlar cep telefonlarıyla robotun oynadığı anları görüntüledi.

500 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden öğrencilerin sayısının 500 bini aştığı bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla servislerle festival alanına getirilen öğrenciler, havacılık, uzay ve teknoloji stantlarını gezerken, düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da belediyenin standında ziyaretçiler ve gençlerle bir araya geldi. Festival alanındaki ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Canpolat, Şanlıurfa'nın kadim medeniyet birikiminin bilim, sanayi ve teknolojiyle buluştuğunu ifade etti.

ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA
Haliliye BelediyesiKültür SanatTeknofestTeknolojiŞanlıurfaKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Macaristan’da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı Eski bakana tutuklama Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 20:05:13. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da insansı robot sıra gecesinde göbek attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei