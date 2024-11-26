Şanlıurfalı Depremzedelere Yeni Evleri Teslim Edildi - Son Dakika
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Şanlıurfalı Depremzedelere Yeni Evleri Teslim Edildi

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da 3 binden fazla konut ve iş yeri tamamlandığını duyurdu.

26.11.2024 22:56
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Şanlıurfalı depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Bakan Kurum:

"Bütün çabamız bu güzel insanlar için"

Hak Sahipleri: "Dama çıktık; Urfa ayağımızın altında"

"İyi ki bir devletimiz varmış"

ŞANLIURFA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şanlıurfa'da, 3 binden fazla konut ve iş yeri tamamlandı. Eyyübiye ilçesinde, bin 398 konut hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bütün çabamız 'İyi ki de devletimiz varmış' diyen bu güzel insanlar için" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların yuvalarına kavuşması için 7/24 esasıyla çalışıyor. Depremde yıkımların yaşandığı Şanlıurfa'da bugüne kadar 3 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonunda bu sayının 7 bininin üzerine çıkması bekleniyor. 2025 yılı sonunda da 13 binden fazla ev ve işyerinin teslim edilmesi planlanıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ise TOKİ, 3 bin 202 konutluk projesini hızla tamamlıyor. Bu konutlardan 1.398'i hak sahiplerine teslim edildi.

"Bakan Kurum'dan Şanlıurfa paylaşımı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini, "Bütün çabamız 'İyi ki de devletimiz varmış' diyen bu güzel insanlar için" notu ile paylaştı.

"55 yıl sonra böyle bir evimiz oldu"

Görüntülerde yer alan depremzede Abdulsamet Nacar mutluluğunu şöyle dile getirdi:

"55 senedir evliyiz. 55 yıl sonra böyle bir evimiz oldu. Dama çıktık; Urfa ayağımızın altında. İyi ki bir devletimiz varmış. Devlet olmasa böyle güzel evi, böyle güzel yolları, böyle güzel manzarayı, göremezdik, bulamazdık."

"Devletimiz gerekeni yaptı"

En çok da torunlarının parka kavuşmasına sevindiğini anlatan Mustafa Tumbul ise, "Devletimiz gerekeni yaptı. Bize söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde anahtarı teslim ettiler. Çocuklar, 'Dede parka gidelim' diyorlar, gelip oynuyorlar. Yani, güzel bir yaşantı içerisindeyiz. Allah var etsin devletimizi" diye konuştu.

Hidayet Yıldırım isimli vatandaş ise, "Şehir merkezlerinde çocuklar sokakta oynayamıyor. Sokaklar dar. Ancak, burası öyle değil. Çok ferah, çok geniş. Bunun için de çocuklar burayı daha çok istiyor. Bu hayalimizin üstünde bir yer. Cumhurbaşkanımıza onun yanında Murat Kurum'a çok teşekkür ederim, minnettarız. Allah onlardan bin kere razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfalı Depremzedelere Yeni Evleri Teslim Edildi - Son Dakika

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