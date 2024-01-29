 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Santa Maria Kilisesi'nde Silahlı Saldırı: Polonya Plakalı Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Santa Maria Kilisesi'nde Silahlı Saldırı: Polonya Plakalı Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıya karışan saldırganların Polonya plakalı bir otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Operasyonlar sonucunda 51 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan getirildiğini ve olay günü kullanıldığını belirledi.

Santa Maria Kilisesi\'nde Silahlı Saldırı: Polonya Plakalı Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı
29.01.2024 - 23:43,
Abone Ol

SARIYER'deki Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen saldırganların Polonya plakalı bir otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN GÜZERGAHI TAKİP EDİLDİ, OPEASYON YAPILDI

Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

OTOMOBİL POLONYA'DAN GETİRİLDİ

Polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Polonya, Sarıyer, Uluslararası, Saldırı, Uyuşturucu, Terör, Gözaltı, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Santa Maria Kilisesi'nde Silahlı Saldırı: Polonya Plakalı Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:52:47. #1.11#
SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi'nde Silahlı Saldırı: Polonya Plakalı Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement