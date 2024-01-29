Santa Maria Kilisesi\'nde Silahlı Saldırı: Polonya Plakalı Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

SARIYER'deki Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen saldırganların Polonya plakalı bir otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN GÜZERGAHI TAKİP EDİLDİ, OPEASYON YAPILDI

Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

OTOMOBİL POLONYA'DAN GETİRİLDİ

Polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.