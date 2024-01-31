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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu

Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan saldırıda kullanılan otomobil Beylikdüzü\'nde bulundu

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil, akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri, otomobili incelemek için olay yerine tekrar geldi.

31.01.2024 13:48  Güncelleme: 14:02
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Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, SARIYER'deki Santa Maria Kilisesi'ne Pazar günü sabah ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda, saldırganların kullandığı Polonya plakalı otomobil, akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri bugün, otomobilin bulduğu alanda yeniden inceleme yaptı.

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde, saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemeler sonrası otomobil emniyet otoparkına götürüldü. Sabah saatlerinde tekrar olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu - Son Dakika
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