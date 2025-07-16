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Santrallerin Kapanması Köyleri Yok Edebilir

Santrallerin Kapanması Köyleri Yok Edebilir
16.07.2025 18:15
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Muhtarlar, santrallerin kapanmasının köylerin kaderini etkileyeceğini vurguladı.

'SANTRALLER KAPANIRSA KÖYLER YOK OLUR'

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ve Muğla Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal, kanun teklifine destek için TBMM önündeki parkta basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TES-İŞ Yatağan Şubesi üyeleri ve Muğla'nın Milas ilçesinden gelen muhtarlar da katıldı. Milaslı muhtarlar adına açıklama yapan Muğla Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal, "Hiçbirimizin köyü madene kurban edilmeyecek. Hiçbir köy merkezi madenden etkilenmeyecek. Geçen hafta herkesi köylerimize davet ettik. 'Zeytinciliğin ve madenciliğin nasıl birlikte mümkün olduğunu herkese gösterelim' dedik. Biz, 40 yıldır bunun mümkün olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bu konu dünün konusu değil; 40 yılın konusudur. Yeni bir şey gibi bu konuyu türlü türlü yalanlarla gündeme getiren de ne yazık ki bölgemizdeki sadece bir muhtar. Biz yıllardır zeytinlerimizi taşıyoruz, yaşatıyoruz, dün olduğu gibi gelecekte de yine el birliğiyle zeytin ağaçlarını taşır, çoğaltırız. 'Zeytinler katlediliyor' yalanını da sadece bir muhtar dillendiriyor. Sadece bir muhtarın dillendirdiği yalanlara cevap vermek için onlarca muhtar buraya, yüce Meclisimize geldik. Eğer onların dediği gibi 40 köy yok olacaksa; santraller kapanırsa köyler yok olur. Çünkü santrallerde çalışanlar da bölgenin insanları. Her köyden onlarca kişi santrallerden ekmek kazanıyor. Dile kolay, 3 bin kişiden bahsediyoruz. Aileleri ile 12 bin kişi yapar. 40 köy ancak kömür çıkarılamaz, santraller çalıştırılamazsa yok olur" diye konuştu.

'ENERJİ ÜRETİMİNİN DEVAMLILIĞI BİR BEKA MESELESİDİR'

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ise "Santrallerimiz bugün ülkemizin enerji arz güvenliği açısından kritik rol oynuyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjiyi üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki binlerce ailenin yaşamlarına katkıda bulunuyor. Enerji üretiminin devamlılığı bir beka meselesi; yalnızca bugünün değil, çocuklarımızın da meselesi. 'Zeytinliklerin hepsi maden sahası olacak', 'Köylüler sürgüne gidecek' gibi popülist söylemler gerçeklikten uzaktır ve halkı kışkırtma amaçlı, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ifadelerdir. Bu süreçte ne bir ağacın, ne bir dalın, ne de bir köylünün zarar görmesine izin vermeyiz. Yapılması planlanan sadece kısıtlı bir alanda, yani maden sahasında bulunan zeytinleri kademeli olarak, bilimsel ve kontrollü yöntemlerle taşımaktır" dedi.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri ve muhtarlar kısa süre oturma eylemi yaptı.

Nisa MİĞAL-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, Yatağan, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Çevre, Muğla, Fatih, Son Dakika

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