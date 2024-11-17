Şap Hastalığında Aşılama Artışıyla Vaka Sayısı %80 Azaldı - Son Dakika
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Şap Hastalığında Aşılama Artışıyla Vaka Sayısı %80 Azaldı

Türkiye'de şap hastalığında aşı sayısı 3'e çıkarıldı, vaka sayısı geçen yıla göre %79 azaldı.

17.11.2024 11:51
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MEHMET CAN TOPTAŞ/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye'de bu yıl aşılama dönemi üçe çıkarılan şap hastalığında, hayvanların bağışıklık düzeyi artırılarak vaka sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 80 azalma sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığıyla mücadele kapsamında çok sayıda önlemi devreye aldı.

Bakanlığın hayvan sağlığına yönelik çalışmaları çerçevesinde Trakya, 2010'da Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından şap hastalığından aşılı ari bölge olarak kabul edildi.

Hastalıkla mücadeleye ilişkin "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı" 2014'te uygulamaya konuldu. Plan çerçevesinde Trakya'nın aşılı ariliğinin sürdürülmesi ve Anadolu'nun şap hastalığından aşılı ari olması hedeflendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlardaki şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak iki doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez üçe çıkardıklarını duyurmuştu.

Bu doğrultuda, Şap Enstitüsünce ülkede ilk defa görülen SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı bu serotipi içeren aşı üretilerek, yılda iki dönem uygulanan aşılama bu senenin başında üçe çıkarıldı.

Bu sayede hayvan popülasyonunun bağışıklık düzeyi artırılarak, geçen yıla kıyasla vaka sayısı yüzde 79 azaltıldı.

Şap Enstitüsünce, geçen yıl 53,9 milyon doz, bu yıl eylül ayı itibarıyla da 40 milyon doz aşı üretildi. Aşı üretimini artırmak amacıyla da iki bioreaktör temin edildi. Ayrıca 8 milyon doz şap aşısı ihracatı yapıldı ve 10,5 milyon doz da yeni sipariş alındı.

Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları devreye alınıyor

Hayvan hareketlerinin kontrolü ve hastalıklarının yayılımının engellenmesi amacıyla veteriner yol kontrol denetim istasyonları kuruldu.

Ülke ekonomisi ve hayvan sağlığı açısından önemli olan hayvan sevk ve hareketliliği doğu-batı güzergahında 7 gün 24 saat esasına göre denetleniyor.

Bu kapsamda ilk olarak Erzurum, Elazığ ve Ankara'da bu istasyonlardan kurularak faaliyete başlandı.

Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunun ihale süreci ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunda da ihale süreci devam ediyor. Tesislerin bu yılın sonuna kadar açılması planlanıyor.

Mersin'de kurulacak istasyonun ise yer belirleme ve fizibilite çalışmaları devam ediyor.

Diğer hayvan hastalıklarıyla da mücadele sürüyor

Bakanlık, diğer hayvan hastalıklarıyla mücadele için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, bruselloz ile mücadelede tüm yeni doğan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılama programına dahil edildi ve önceki yıllara göre mihrak sayısında yarı yarıya azalma görüldü. Trakya Bölgesi ile ari işletmeler haricinde kalan yerlerde gelecek yıl büyükbaş hayvanlarda kitlesel aşılama yapılması hedefleniyor.

Kuduz hastalığıyla mücadeleye de hem yaban hayvanlarının havadan, hem de sahipli ya da sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması yoluyla devam ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçen yıl 29 ilde 2 milyon 640 bin doz aşı atımı yapılırken, İç Anadolu'da çıkan mihraklardan sonra 1 milyon doz oral kuduz aşısı havadan atıldı.

Yaban hayat kaynaklı kuduz hastalığının kontrol edilmesi amacıyla bu yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullanılmak üzere 3 milyon 850 bin doz oral kuduz aşısı alındı. Aşıların havadan atılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şap Hastalığında Aşılama Artışıyla Vaka Sayısı %80 Azaldı - Son Dakika

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