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ŞAP hastası 29 hayvan Elazığ'da yakalandı, sahibine 199 bin lira ceza kesildi

ŞAP hastası hayvanları Muş'tan Bursa'ya götürecekti Elazığ'da yakalandı, hayvan sahibine 199 bin lira ceza kesildi

ELAZIĞ - Muş'tan Bursa'ya götürülmek üzere yola çıkan ve ŞAP hastalığı olduğu tespit edilen 29 büyükbaş hayvan, Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda yakalandı. Hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine 199 bin 409 lira, araç sahibine ise 14 bin 595 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'nin Erzurum'dan sonra ikinci Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu olarak 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayan Elazığ'daki istasyonda ekiplerin sıkı denetimleri devam ediyor. Günün 24 saati faaliyette olan istasyonda, hayvanların kayıtlı ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Bu çerçevede Muş'un Bulanık ilçesinden yola çıkan ve Bursa'ya doğru ilerleyen 29 büyükbaş hayvanını bulunduğu 33 BPP 74 plakalı araç istasyonda kontrol için durduruldu. Yapılan incelemede araçta bulunan büyükbaş hayvanlarının bazılarının evraklarının ve küpelerinin eksik olduğu belirlendi.

Öte yandan istasyondaki veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede hayvanların ŞAP hastası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine 199 bin 409 lira ve araç sahibine 14 bin 595 lira idari para cezası kesildi.

Kontrollerin aralıksız sürdüğü bildirildi.