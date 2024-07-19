Sapanca'da bir kişi babasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Sapanca'da bir kişi babasını tabancayla vurarak öldürdü

Sapanca\'da bir kişi babasını tabancayla vurarak öldürdü

Sapanca'nın Göl Mahallesi'nde yaşanan olayda, Muhammet Sami Çınar tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Şüphelinin tabancayı sosyal medya üzerinden sipariş ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 09:57
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Muhammet Sami Çınar (36), tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Başına ve vücuduna mermi isabet eden Cemalettin Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhammet Sami Çınar ise eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

TABANCAYI SOSYAL MEDYADAN ALMIŞ

Özel güvenlik görevlisi olan şüphelinin 2 ay önce işinden ayrıldığı, tabancayı sosyal medya uygulaması üzerinden sipariş ederek satın aldığı öğrenildi. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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