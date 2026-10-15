Sapanca\'da Yanık Deresi köprüsündeki çökme Sapanca-İzmit kara yolunu kapattı

Sapanca'da Yanık Deresi köprüsündeki çökme Sapanca-İzmit kara yolunu kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sapanca Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki Yanık Deresi köprüsünde çökme meydana geldi. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ve polis, Sapanca-İzmit kara yolunu ulaşıma kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
KÖPRÜDE ÇÖKME OLDU, KARA YOLU KAPATILDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki Yanık Deresi köprüsünde çökme yaşandı. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ile polis, çökme sonrası Sapanca-İzmit kara yolunu ulaşıma kapattı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),
Kaynak: DHA
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