Sara Netanyahu Hakim Karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından eşi Sara Netanyahu da hakim karşısına çıkarak ifade verdi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Sara Netanyahu, eski çalışanının kendisi hakkında açtığı davada Kudüs Bölgesel İş Mahkemesi'nde savunma yaptı.

Başbakanlık Konutunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sylvie Genesia, Sara Netanyahu'nun kendisine yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail Başbakanı'nın eşine ve çalıştığı şirkete 650 bin şekellik (yaklaşık 179 bin 400 dolar) tazminat davası açtı.

Genesia, Sara Netanyahu'ya kendisine tacizde bulunma, aşağılama, isim takma ve ütü fırlatma gibi suçlamalar yöneltti.

Sara Netanyahu, kendisine yönelik suçlamaların yalan olduğunu iddia ederek "Ona isim takmadım." cevabını verdi.

Genesia'nın iş vereninin kendisi olmadığını söyleyen Sara Netanyahu, bu nedenle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini öne sürdü.

Sara Netanyahu'nun ilk vukuatı değil

Bunun, İsrail Başbakanı'nın eşinin çalışanlarına kötü muamele ve istismarla suçlandığı ilk olay olmaması dikkati çekiyor.

Sara Netanyahu, 2017 yılında eski bir çalışanı tarafından açılan benzer davada 170 bin şekel (yaklaşık 44 bin dolar) tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Davanın hakimi, "mantıksız talepler, hakaretler, aşağılama ve öfke patlamaları" gerekçeleriyle Netanyahu'yu suçlu bulmuştu.

Başbakanlık Konutunda çalışan Fransız asıllı bir kadın da 2020'de Netanyahu'ya karşı benzer iddialarla 650 bin şekellik (189 bin dolar) tazminat davası açmıştı.

Ayrıca Sara Netanyahu hakkında, eşi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davasında bir tanığı korkutma ve davaya müdahale etmeye çalışma iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.