Saray Harcamaları Üç Kattan Fazla Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saray Harcamaları Üç Kattan Fazla Arttı

Saray Harcamaları Üç Kattan Fazla Arttı

CHP'li Bulut, ekonomik kriz ortamında saray harcamalarının büyük arttığını eleştirdi.

18.09.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ekonomik kriz ortamında işsizlik rekor kırarken, emekli ve emekçi ayın sonunu getiremezken, saray yine itibardan tasarruf etmiyor. 2023 yılının ağustos ayında 509 milyon 970 bin lira olan saray harcamaları, bu yılın ağustos ayında üç kattan fazla artarak 1 milyar 798 milyon 969 bin liraya çıktı. Enflasyon bu ülkede sadece sarayın kapılarından geçemiyor.  Memura, emekliye üç kuruş zammı çok gören saray, kendine gelince itibardan tasarruf etmiyor. Saray sadece ağustos ayında 105 bin 809 asgari ücretlinin, 143 bin 917 emeklinin bir aylık maaşını harcadı. Sarayın bir günlük harcaması 3 bin 526 asgari ücretlinin, 4 bin 797 emeklinin maaşına denk" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sarayın harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

Ekonomik kriz ortamında işsizlik rekor kırarken, emekli ve emekçi ayın sonunu getiremezken, saray yine itibardan tasarruf etmiyor. 2023 yılının ağustos ayında 509 milyon 970 bin lira olan saray harcamaları, bu yılın ağustos ayında üç kattan fazla artarak 1 milyar 798 milyon 969 bin liraya çıktı. Emekliye kaşığın ucuyla zam yapan, asgari ücretliye 'kaynak yok' diye zam yapmayan saray, yılın ilk sekiz ayında 8 milyar 369 milyon 630 bin lira harcadı. Enflasyon bu ülkede sadece sarayın kapılarından geçemiyor.  Memura, emekliye üç kuruş zammı çok gören saray, kendine gelince itibardan tasarruf etmiyor. Saray sadece ağustos ayında 105 bin 809 asgari ücretlinin, 143 bin 917 emeklinin bir aylık maaşını harcadı. Sarayın bir günlük harcaması 3 bin 526 asgari ücretlinin, 4 bin 797 emeklinin maaşına denk.

"85 milyon saray için çalışıyor"

85 milyon saray için çalışıyor. Saray paraları yutarken, millet evine ekmek götüremez, iş bulamazken, sarayın aklı evvelleri milletle dalga geçiyor. Maliye Bakanı, dayanacak gücü kalmayan milletten hala sabır istiyor. Telekom CEO'su damacana hesabı yapıp 'İnternet, sudan ucuz' diyor. Tarım Bakanı, et fiyatlarının yüksekliğini kasap maliyetine bağlıyor ve kıymanın ucuz olduğunu savunuyor. Saray düzeninde, birden fazla maaş alanlar için tuzu kurular için kıymanın kilosunun 540 lira olması elbette pahalı değil. Kıyma, kemer sıkmak zorunda bırakılan, maaşları kuşa dönen, yüksek enflasyon nedeniyle her gün alım gücü düşen milyonlarca emekçi, emekli için pahalı. 22 yıllık AKP iktidarında büyüyen yoksulluk, açlık ve işsizlik oldu."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Saray, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saray Harcamaları Üç Kattan Fazla Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail’den Lübnan’a 2. siber saldırı Bilanço giderek ağırlaşıyor İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Saray Harcamaları Üç Kattan Fazla Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement