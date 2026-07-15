Saraybosna'da 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İletişim Başkanlığınca, "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen panele, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Kemal Ademovic, Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu video mesajı gösterildi.

Komsic, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türk halkı, Türk devleti ve demokrasi adına büyük bir zaferle sonuçlandığını söyledi.

Zeljko Komsic, 15 Temmuz'a ilişkin bazı gerçeklerin tartışmaya açık olmadığını belirterek, "Hiç kimse bunun Türk halkının büyük bir zaferi olduğunu inkar edemez. Hiç kimse bunun Türk devletinin büyük bir zaferi olduğunu inkar edemez. Bugün olaya nasıl bakarsak bakalım, bunun demokrasinin zaferi olduğu da inkar edilemez." dedi.

Türkiye'de halkın darbe girişimine karşı gösterdiği direnişin kendisi açısından son derece etkileyici olduğunu dile getiren Komsic, Türk halkının tankların ve silahlı unsurların karşısına çıplak elleriyle çıkmasının modern dünyada çok sık rastlanan bir durum olmadığını ifade etti.

Komsic, "Türkiye Cumhuriyeti yönetimine, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yönetime ve Türk halkına, kendi ülkelerindeki demokrasiyi savundukları için takdirlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Darbe girişiminin arka planına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Komsic, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Türkiye'deki meşru hükümeti devirmek amacıyla büyük güçler ve büyük miktarda para kullanıldı. Bu süreçte yabancı devletlerin ve dış güçlerin de rol aldığı bir gerçektir. Ülkenizi savundunuz, kendi yolunuzu seçme hakkınızı savundunuz. Size sadece tebriklerimi sunabilirim. Çünkü devlet ve halk ancak böyle savunulur."

Zvizdic ve Ademovic de açılışta yaptıkları konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini kınadı.

Büyükelçi Akseki de darbe girişiminin nasıl püskürtüldüğünü, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği iradeyi anlatarak, Bosna Hersek'te de FETÖ ile mücadeleyi sürdürdüklerini aktardı.

"Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli

Açılış konuşmalarının ardından yapılan panelin moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, panel öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok önemli bağların bulunduğunu dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Hain FETÖ, demokrasiye kastetmek istedi. Türk milleti demokrasiye sahip çıktı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı, özgürlüklerine sahip çıktı ve devletine sahip çıktı. Onun için ne kadar teşekkür etsek azdır. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez, bayrak inmez ve milletin direnci asla kırılamaz."

Yayman, paneldeki konuşmasında ise 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'yi bölme, iç savaş çıkarma ve işgale hazır hale getirme operasyonu olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin geri püskürtüldüğünü dile getiren Yayman, "Darbe girişiminin önlenmesinde en büyük pay sahibi milletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O'nun geçmişte olduğu gibi şapkasını alıp gitmemesi ve darbecilere karşı direnmesi, dünya demokrasi tarihinde çok önemli bir başlık olarak yerini almıştır." şeklinde konuştu.

Ferudun Yılmaz, gazetecilere, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu, Türkiye'nin darbe girişimine karşı ayağa kalkarak büyük bir kahramanlık gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz, 15 Temmuz 2016'da toplum varlığına, inanç dünyasına bir saldırı olduğunun altını çizerek, "Türkiye, güçlü demokratik geleneği, halkta olan yüksek demokratik bilinciyle bunu aşmayı başarmıştır." dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür' sözü klasik bir söylem değildir, onurlu duruşu ifade eden bir çağrıdır."

Prof. Dr. Admir Mulaosmanovic, 15 Temmuz 2016'da yaşananların ardından bazı yorumların Türkiye'nin istikrarına darbe vurmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Darbe girişiminin, Ankara'yı denetim altına almak ve kontrol etme amacıyla yapıldığını anlatan Mulaosmanovic, "Türkiye, kendi kazanımı olan demokrasiyi kaybetmeme kimliğini öne çıkarmıştır. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü klasik bir söylem değildir, onurlu duruşu ifade eden bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Mulaosmanovic, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin dünyayı sömüren bazı güçler açısından tehdit olarak görüldüğünü aktardı.

Büyükelçi Muhamed Jusic, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye karşı darbe girişimi yapıldığını ve o gece televizyonda bu anları yorumlamanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Jusic, darbe girişiminin Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde elde ettiği birikimlere yönelik bir tehdit olduğunu dile getirerek, "Darbeciler amacına ulaşamadı. Bugün, Türkiye tüm kurumlarıyla ayakta durmaktadır. Savunma, ekonomi gibi alanlarda elde edilen başarıların arkasında bu irade ve istikrar bulunmaktadır." diye konuştu.

Dr. Mustafa Krupalija, Türkiye'de ordu ile millet arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu kaydederek, "Her Türk asker doğar" anlayışının hala yaşatıldığına dikkati çekti.

Darbe girişiminin anayasal düzeni hedef aldığını vurgulayan Krupalija, "Tarih boyunca millet ile ordu arasındaki oluşan bağ da hedef alındı. Bunun en büyük hainlik olduğunu düşünüyorum. FETÖ kendisini dini bir yapı gibi sunarak, toplumun manevi değerlerini kendi çıkarları için kullanmıştır." dedi.

Panelistlerin konuşmalarının ardından darbe girişimini anlatan "Şafak Vakti" belgeseli gösterildi.???????