Saraybosna’da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saraybosna’da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni

Saraybosna’da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni

Saraybosna'da 1992-1995 savaşında ölen 1601 çocuk anıldı, hafıza kültürü vurgulandı.

05.05.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da Sırplar tarafından öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.

Saraybosna'daki programa kurbanların yakınları, vatandaşlar, yetkililer ile çok sayıda çocuk katıldı.

Öldürülen çocuklar için dua edildi ve hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan anıta çiçekler konuldu.

1992-1995 Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, yaptığı açıklamada, Saraybosnalıların kuşatma yıllarında maruz kaldıkları vahşi cinayetlere dikkati çektiklerini söyledi.

Özellikle gençlerin savaş yıllarında yaşananları unutmamaları gerektiğini belirten Grabovica, şöyle konuştu:

"Hepimiz, kuşatma sırasında yaşananlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan genç nesillere hafıza kültürünü aktarmakla yükümlüyüz. Gençler, kendi yaşıtlarının nasıl katledildiğini ve hayallerinin nasıl korkunç biçimlerde söndürüldüğünü bilmelidir. Bunu birilerinden nefret etmek için değil kendi geleceklerini doğru biçimde kurmak ve bu tür kötülüklerin tekrar yaşanmaması için bilmelidirler."

Derneğin Başkan Yardımcısı Alija Hodzic de kuşatma sırasında tek çocuğunu kaybettiğini ve zaman geçtikçe acısının daha da ağırlaştığını ifade etti.

Çocuğunun özlemiyle geçen her günün kendisi için daha da zor olduğunu dile getiren Hodzic, "Tek çocuğum, kızım Jasmina 18 yaşındayken öldürüldü. Büyümüş, genç bir kızdı ama caniler onu bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, kimse için savaş istemeyin çünkü savaş sadece kötülük getirir. Bunu bugün Gazze, Ukrayna ve Hindistan örneklerinde açıkça görebilirsiniz." dedi.

Saraybosna kuşatması

Modern tarihin en uzun kuşatması 5 Nisan 1992'de başlamış ve 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti.

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisinde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Saraybosna'daki Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüştü.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzunu Saraybosna kuşatması da başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Saraybosna, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna’da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:27:44. #7.12#
SON DAKİKA: Saraybosna’da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.