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Saraybosna'da Türkçe bilgi yarışması düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen sertifikalı Türkçe kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada farklı seviyelerdeki öğrenciler Türkçe soruları yanıtladı. Yarışmayı 'Oyun bozanlar' isimli grup kazandı.

Saraybosna\'da Türkçe bilgi yarışması düzenlendi
12.12.2023 - 22:11,
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) sertifikalı Türkçe kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Saraybosna YEE'de düzenlenen bilgi yarışmasına Türkçe kurslarının farklı seviyelerine devam eden 14 öğrenci katıldı.

Türkçe olarak hazırlanan soruları A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyesindeki öğrenciler yanıtladı.

Bilgi yarışmasına " Mimar Sinan'ın ustalık eseri nedir?", " Bursa'nın en meşhur yemeği nedir?", "İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?", "Edin Visca hangi takımda oynamaktadır?", " Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?", "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' şiiri kime aittir?" gibi sorular soruldu.

Öğrenciler arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bilgi yarışmasını "Oyun bozanlar" isimli grup kazandı.

Birinci ve ikinci olan öğrencilere ödül verilirken, yarışmaya katılan diğer öğrencilere de YEE tarafından hazırlanan hediyeler verildi.

Programa, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ve YEE Saraybosna Türkçe Koordinatörü Ersin Akbulut ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA
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