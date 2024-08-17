Saraybosna Film Festivali Başladı - Son Dakika
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Saraybosna Film Festivali Başladı

Saraybosna Film Festivali Başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 30. Saraybosna Film Festivali başladı. Festival kapsamında dünya prömiyerleri, ödül törenleri ve sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

17.08.2024 00:16
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'ndaki açılış töreni kapsamında sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla kırmızı halı geçişi yapıldı.

Balkanlar sinemasının en büyük etkinliklerinden biri olarak görülen ve onlarca ülkeden 250'den fazla filmin gösterileceği festivalin açılışına dünyanın dört bir yanından binlerce sinemasever katıldı.

Kırmızı halıda yürüyenlerden bazılarının Filistin'e destek vermek ve İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için kefiye taktığı törenin ardından Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic'in "Nakon Ljeta" filminin dünya prömiyeri yapıldı.

Törende ayrıca "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü'ne Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'ın yanı sıra Filistinli yönetmen Elia Suleiman, yönetmen ve sinema oyuncusu John Turturro ile yönetmen, senarist ve yapımcı Alexander Payne'nin de layık görüldüğü duyuruldu.

Festival kapsamında Saraybosna'nın yanı sıra Mostar ve Tuzla şehirlerinde de sinema gösterimleri ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 57 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.

TRT ortak yapımı ve TRT destekli 8 film festivalde

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu festivalde bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimleri gerçekleştirilecek. Festivalin endüstri bölümü "Cinelink"te ise TRT ortak yapımı ve TRT destekli 3 film yarışacak.

Festivalin kısa film kategorisinde yönetmen Recep Çavdar imzalı TRT ortak yapımı "Zemberek" filmi yarışacak. Dünya prömiyerini bu yıl Cannes Film Festivali'nin resmi bölümünde gerçekleştiren, Kamboçyalı yönetmen Rithy Panh imzalı TRT ortak yapımı "Pol Pot ile Randevu (Meeting with Pol Pot)" ise festivalin "Geçmişle Yüzleşmek" bölümünde izleyiciyle buluşacak. Dünya prömiyerini Pula Film Festivali'nde yapan yönetmen Rajko Grlic imzalı TRT ortak yapımı "Her Şey Burada Bitiyor" (It All Ends Here)", festivalin "Açık Hava Gösterimleri" bölümünde gösterilecek.

Festivalin "Saygı Duruşu" bölümünde ise Filistinli yönetmen Elia Suleiman'ın TRT ortak yapımı "Burası Cennet Olmalı" (It Must Be Heaven)" filmi gösterilecek. 12 Punto 2019'da "TRT Ön Alım Ödülü" kazanan, yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken'in üstlendiği "Üç Arkadaş (Three Friends)" filmi de festivalin "Çocukların Programı" bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

SFF'nin Cinelink kurgu ve post prodüksiyon aşamasındaki film projelerinin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde, yönetmen Banu Sıvacı'nın TRT ortak yapımı film projesi "Günyüzü (Hear the Yellow)" yarışacak. "TRT Ön Alım Ödülü"nü kazanan, yönetmen Tarık Aktaş'ın "Geceden Fecre Kadar (Kriegsausgabe)" isimli projesi de Cinelink'in "Work in Progress" bölümünde olacak. Cinelink'te geliştirme aşamasındaki projelerin yarıştığı "Co-production Market" bölümünde ise 12 Punto 2024'te "Cinelink Ödülü" kazanan, yönetmen Mehmet Bahadır Er imzalı "Toz Baba Tekkesi" yer alacak.

Festivalde ayrıca endüstri bölümü Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde en iyi filme, "TRT Ödülü" verilecek.

SFF'de Cem Demirer'in yönettiği "Noksan" filmi, kısa film kategorisinde yarışacak. Şirin Bahar Demirel'in yönetmenliğini yaptığı "Zarafet ve Şiddet Arasında" belgesel film kategorisinde, Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" isimli film ise öğrenci filmleri kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için mücadele edecek.

Festival, 23 Ağustos 'ta ödül töreniyle sona erecek

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve çeyrek asırdan fazladır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenber ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te ise Charlie Kaufman'a takdim edildi.

Festival, 23 Ağustos akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Festivale, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig ve John Malkovich gibi dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.

Kaynak: AA

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