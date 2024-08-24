Saraybosna Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu - Son Dakika
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Saraybosna Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu

Saraybosna Film Festivali\'nde ödül kazananlar belli oldu

Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde ödül kazananlar açıklandı. Festivalde uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 57 film yarıştı. Ödüller, Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

24.08.2024 00:46
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Bosna Hersek'te 30. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) ödül kazananlar belli oldu.

"Saraybosna'nın Kalbi" adıyla verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında, kırmızı halı geçişinden sonra düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

16 Ağustos'ta başlayan SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 57 film yarıştı.

"En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Emanuel Parvu'nun "Three Kilometres to the End of the World" filmi kazandı. Yorgos Zois ise "Arcadia" filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Holy Week" filmindeki rolüyle Doru Bem alırken, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "Village Next to Paradise" filmindeki rolüyle Anab Ahmed Ibrahim'e verildi.

"En İyi Belgesel" ödülüne yönetmen Olga Chernykh'in "A Picture to Remember" eseri layık görüldü ve "En İyi Kısa Belgesel" ödülü de yönetmen Norika Sefa'nın "Like a Sick Yellow" belgeseline verildi.

Yönetmen Anna Rubi "Your Life Without Me" eseriyle "İnsan Hakları Ödülü"nü, yönetmen Daphne Heretakis ise "What We Ask of A Statue is That It Doesn't Move" filmiyle "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

"En İyi Kısa Film" ödülünü "Noksan" filmiyle Cem Demirer alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ödülü ise "The Smell of Fresh Paint " filmiyle yönetmen Nada Petrovic kazandı.

Program, ödül törenine katılanların sahnede toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Türk sinema ve dizi oyuncularından Filistin'e destek

SFF'de kısa metrajlı film kategorisinde yarışan "Zemberek" filminin yönetmeni Recep Çavdar ve yapım ortağı Celal Al, yaptıkları açıklamalarla Filistin'e destek verdi.

Aynı zamanda dizi ve sinema oyuncusu da olan Çavdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyircilerden iyi reaksiyon aldıklarını dile getirerek, bunun kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

SFF'de genç yönetmenlerin yarışmasını istediklerini kaydeden Çavdar, "Bu akşam ödül alsaydık, bunu Filistin'e adayacaktık. İnşallah Zemberek filmi yoluna devam edecek, burada Avrupa prömiyerimizi yaptık. İnşallah yeni festivallerde ödülleri alır ve bunu Gazze'deki kardeşlerimize adarız." diye konuştu.

Oyuncu Celal Al ise SFF'nin 30 yıl önce Bosna Hersek'teki savaş sırasında düzenlenmeye başladığını belirterek, Gazze'de aynı şeylerin yaşandığını söyledi.

Filistin'de ağır bir soykırımın sürdüğünü vurgulayan Al, "Elimizden geldiğince biz Türk milleti olarak her zaman mazlumların, Filistinlilerin yanındayız. Bu festivalde hem şahsım olarak hem de yapım ortağım Recep kardeşimle beraber bu hassasiyeti burada dile getirmeye çalıştık. Bizim için Balkanlar ne ise Filistin aynısıdır." dedi.

Çavdar'ın filmin asıl mimarı olduğunu belirten Al, ellerinden geldiğince Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getirdi.

SFF, sinema ve medya dünyasının ünlü isimlerini konuk etti

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek hedefiyle çeyrek asırdan fazladır düzenlenen SFF, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar sinema dünyasının önemli isimleri katıldı.

Onlarca ülkeden 250'den fazla filmin gösterildiği festivalde, "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'ın yanı sıra Filistinli yönetmen Elia Suleiman'a, oyuncu, senarist ve yönetmen John Turturro'ya, yönetmen Paul Schrader'e, yönetmen ve yapımcı Alexader Payne'e de takdim edildi.

Festivalde daha önceki yıllarda çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.

Kaynak: AA

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