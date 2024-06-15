Saraybosna Üniversitesi 16. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saraybosna Üniversitesi 16. dönem mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), düzenlenen törenle 16. dönem mezunlarını verdi. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 218 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic, mezunları kutlayarak, öğrencilerin kendi kariyerleri için büyük bir hedefi gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ise IUS'un Türkiye ve Bosna Hersek arasında bir eğitim köprüsü olduğunu vurgulayarak, mezunları çalışmalarından dolayı kutladı. Törende ayrıca IUS'a sağlık bilimleri fakültesi açılacağı duyuruldu.

15.06.2024 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) düzenlenen törenle 16'ncı dönem mezunlarını verdi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 16 ülkeden 218 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezun olacak öğrenciler üniversitedeki rektörlük binasından çıkarak geçit töreniyle sahneye geldi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic, törende yaptığı konuşmada, mezunları kutlayarak, öğrencilerin kendi kariyerleri için büyük bir hedefi gerçekleştirdiğini söyledi.

Ademovic, Bosna Hersek'in iyi eğitimli insanlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Örnek olmaya ve değerli insan olmaya devam edin. Gelecekte ne iş yaparsanız yapın, itibarınızı, vatanınızı koruyun." dedi.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında güzel bir ilişki buluduğunu söyleyen Ademovic, ülkesine yapılan katkılar için de Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de IUS'un Türkiye ve Bosna Hersek arasında bir eğitim köprüsü olarak çok değerli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

IUS'un 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Girgin, mezunları çalışmalarından dolayı kutladı.

Girgin, "Profesyonel hayata adım attığınızda, sadece kişisel ve ailevi hayatınız açısından değil, topluma ve insanlığa katkılarınız açısından da sizden beklenen sorumlulukları ve beklentileri unutmayın. Bugün dünyadaki, özellikle Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı acılara baktığımızda, daha fazla liderlere ihtiyacımız var ve bu liderler sadece bilgiye değil, vicdana ve etiğe de sahip olmalıdırlar ve geleceğin bu liderlerini aranızda bulacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

IUS'a sağlık bilimleri fakültesi açılacak

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu da eğitim prensiplerinden hiçbir zaman taviz vermediklerini ve kaliteyi esas aldıklarını söyledi.

Topaloğlu, Batı Balkanlar'da en iyi üniversitelerden biri olduklarını belirterek, "Sürekli yatırımlarla hem araştırma merkezlerimizi hem de fiziki mekanlarımızı geliştirmeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Bosna Hersek Bakanlar Kurulunun imzalamış olduğu üniversitemize sağlık bilimleri fakültesi açılması iznini veren kararı ilk defa buradan duyurmuş oluyorum, üniversitemize hayırlı olsun. Önümüzdeki yıllarda sağlık eğitimi alanında IUS'ta hizmet vereceğiz." dedi.

Öğrencilerin başarılarından kendilerinin de mutluluk duyacaklarını dile getiren Topaloğlu, Gazze'deki üniversitelerin bu sene mezun veremediğini ve bunun tüm dünyanın ayıbı olduğunu vurguladı.

IUS Rektör Yardımcısı Muhammed Yasir Göz de selamlama konuşması yaptı.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Türk kurumlarının Bosna Hersek'teki temsilcileri, Türkiye ve Bosna Hersek'ten bürokratlar ve akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından öğrencilere diploma takdim töreni yapıldı.

Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Uluslararası, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna Üniversitesi 16. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 04:29:46. #1.11#
SON DAKİKA: Saraybosna Üniversitesi 16. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement