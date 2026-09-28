Sarıbal, Kılıçdaroğlu\'nun dernekten ihracına \'kabul etmiyoruz\' dedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesine tepki göstererek, alınan kararın Kılıçdaroğlu'nun sosyal demokrat siyasete verdiği emeği ve demokrasi mücadelesindeki yerini ortadan kaldıramayacağını ifade etti.

Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesini kabul etmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adalet için milyonlarla yürüdü. Emekçinin, çiftçinin, emeklinin hakkını; kamu kaynaklarının halk için kullanılmasını savundu. Türkiye'nin en zor dönemlerinde farklı kesimleri bir araya getirmek için sorumluluk aldı. Bir derneğin ihraç kararı, Genel Başkanımızın sosyal demokrat siyasete verdiği emeği ve ülkemizin demokrasi mücadelesindeki yerini silemez." ifadesini kullandı.