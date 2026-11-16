Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiden 9\'u tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kara para aklama soruşturmasında Sarıgül ailesine yönelik gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Sarıgül hakkındaki dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

(İSTANBUL) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik soruşturmada önceki gün gözaltına alınan 15 kişiden 9'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kara para aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturmada önceki gün 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 15'i gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 kişi hakkında tutuklama, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Sarıgül hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Kaynak: ANKA
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