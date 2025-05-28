Sarıgül'den İliç Madeni Açıklaması - Son Dakika
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Sarıgül'den İliç Madeni Açıklaması

28.05.2025 16:47
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CHP'li Sarıgül, İliç'teki madenin üretiminde çevre önlemleri alınmadan başlanmaması gerektiğini belirtti.

(ERZİNCAN) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan İliç'teki Çöpler aden sahasına ilişkin, "İliç'te üretimin yeniden başlaması için çevre ve insan sağlığına dair tüm önlemler alınmalı. Kapalı liç yönteminin yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin" dedi.

Mustafa Sarıgül, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, Erzincan İliç'teki Çöpler altın madeni sahasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kapalı liç yönteminin pahalı olduğunun ifade edildiğini söyleyen Sarıgül, "Ancak yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bu yöntem üzerinde yoğun şekilde duruyoruz. Biz istiyoruz ki doğa, çevre, insan sağlığı ve can güvenliğiyle ilgili tüm önlemler alınsın. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin" diye konuştu.

CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ise Erzincan'daki işsizlik konusuna değindi. Erzincan'da Sağlık Bakanlığının 67 kişilik kadrosuna çekilişle personel alımı yapıldığını söyleyen Tanrıverdi, "Çok üzücü bir tabloyla karşılaştık. 14 bin kişi sadece temizlik elemanı olmak için başvurdu. Bunun yanında güvenlik görevlisi ve sağlık hizmetleri için de 2 binin üzerinde başvuru vardı. 67 kişilik kadroya Erzincan gibi bir yerde, sadece burada ikamet eden kişilerin kayıt yaptırabildiği kura sürecinde bu kadar yüksek talebin olması Türkiye'nin ve Erzincan'daki işsizliğin en büyük göstergesidir" dedi.

"Dünyada 9'uncu, Türkiye'de ilk"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Çöpler madenini ziyaret ettiklerini aktaran Tanrıverdi, "Ziyaret ettiğimizde en büyük talebimiz şuydu; kapalı liç yöntemi dediğimiz, yani yığının altında kalan 9 canımızın olmadığı, açık alanda dağların, yığınların olmadığı bir çalışma sistemi. Bunun Uşak'ta, Manisa'da örneklerinin olduğu söyledik. Ama geldiğimiz noktada Anagold yöneticileri, dünyada 9 madende bulunan Türkiye'de ise ilk olan bir yöntemden bahsettiler" diye konuştu.

"CHP olarak üretimin karşısında değiliz"

CHP olarak hiçbir zaman üretimin karşısında olmadıklarını vurgulayan Tanrıverdi, Çöpler altın madeninin Erzincan'a sunduğu istihdam ve ekonomik katkıların farkında olduklarını ifade etti. "Ama insan canından kıymetli hiçbir şey yok" diyen Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin güvenliğinden önemli hiçbir şeyin olmadığını vurguladık. Bu anlamda maden yönetimi ile iletişim halindeyiz. İyileşme anlamında iyi bir çalışma var. Madenin işçi kazalarının olmadığı bir şekilde, İliç halkının istediği gibi çevreye zarar vermeden, önlemler alınarak üretimine devam etmesi konusunda partimiz açısından hiçbir sakınca olmadığını da burada beyan etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Erzincan, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Maden, İliç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıgül'den İliç Madeni Açıklaması - Son Dakika

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