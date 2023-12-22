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KAÜ öğrencileri Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti tuttu - Son Dakika
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KAÜ öğrencileri Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti tuttu

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitler için eksi 10 derecede saygı nöbeti tuttu. Öğrenciler, Türk bayrakları ve meşalelerle Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.

KAÜ öğrencileri Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti tuttu
22.12.2023 - 22:20,
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Volkan KARABAĞ/ KARS, SARIKAMIŞ Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencileri, şehitler için eksi 10 derecede saygı nöbeti tuttu. Ellerine Türk bayrakları ile meşale alan öğrenciler, Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

22 Aralık 1914'te başlayıp, 5 Ocak 1915'e kadar süren ve hüzünle sona eren, 1'inci Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından birisi olan Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında; harekatın başlangıç günü dolayısıyla Sarıkamış'ta askeri kıyafet giyen ve ellerine Türk bayrakları ile meşale alan öğrenciler, sıfırın altında 10 derecede Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Öğrenciler, şehitlik anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra temsili olarak nöbet değişimi yapıp bayrak teslim aldı.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Ayhan Yüreğir, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu Müdür yardımcısı Ömer Cengiz ile öğrenciler katıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık 1914 yılında başladığını ve bu yıl 109'uncu yılında saygı nöbetinin tutulduğunu söyleyen Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, "Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerin emanetinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Bize bu güzel memleketi yurt edindikleri için elimizden gelen çabayı en iyi şekilde muasır medeniyetin üzerinde bir yere taşımak için genç arkadaşlarımızla beraber, öğrenci kardeşlerimizle beraber her daim sahada olacağız. İnanıyorum ki sadece Sarıkamış değil, tüm Türkiye'de herkes yüreğindeki sızıyla hissediyordur" diye konuştu.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA
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Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış, Aralık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÜ öğrencileri Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti tuttu - Son Dakika


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