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Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde toplanan vatandaşlar yürüyüşe başladı.

Kars\'ta Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı anma etkinlikleri başladı
07.01.2024 - 09:38,
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde toplanan vatandaşlar yürüyüşe başladı.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Toplanma alanına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla toplanma alanına gelen gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Binlerce vatandaş duaların ardından yürüyüşe geçti

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri başladı - Son Dakika
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