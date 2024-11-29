Sarıkamış Ormanlarında Yaban Hayvanları İzleniyor - Son Dakika
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Sarıkamış Ormanlarında Yaban Hayvanları İzleniyor

Sarıkamış ormanlarında yaban hayvanlarının 18 yıllık hareketliliği, 500 bin fotoğrafla belgelendi.

29.11.2024 12:17
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının hareketliliği, 18 yıllık çalışmada 500 bini aşkın fotoğrafla kayıt altına alındı.

Kuzey Doğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kafkas, Utah ve Boğaziçi üniversiteleri işbirliğinde 2006'da başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması Projesi" kapsamında, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik Vadisi bölgesinde farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi.

Isı ve harekete duyarlı, video çekme özelliği de bulunan fotokapanlarla, sarıçam ormanlarında yaşayan kurt, vaşak, domuz, tavşan ile bozayıların hareketliliği izlendi.

Ormanın derinliklerinde yaşayan karacaların görüntüsü de bu yıl fotokapanda yer aldı.

Çalışmayla, bölgede sürekli gözlenen yaban hayvanlarının hem popülasyonları takip ediliyor hem de kullandıkları alanlar ekiplerce araştırılıyor.

Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarını 18 yıldır izliyorlar

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, 18 yıldır düzenli olarak Sarıkamış ormanlarını kameralarla takip ettiklerini söyledi.

Gelişen teknolojinin işlerini daha da kolaylaştırdığını anlatan Çoban, "Teknoloji geliştikçe kameraların teknolojisi de gelişiyor. Eskiden filmli makine kullanıyorduk, yaban hayatı için yerleştirdiğimiz makineleri tabettirip çıkan fotoğrafları kontrol ediyorduk. Artık teknolojinin ilerlemesiyle video ve fotokapanlar kullanıyoruz." dedi.

"Çok ilginç görüntüler var"

Çeşitli noktalara yerleştirdikleri fotokapanlardan çok farklı görüntüler elde ettiklerini belirten Çoban, şöyle devam etti:

"2024 yılında 70'ten farklı noktaya fotokapanlar yerleştirdik. Sarıkamış'taki yaban hayatını gözlemlemeye çalıştık. Çok ilginç görüntüler var. Vaşakların, ayıların, kurtların kullandığı alanları görüyoruz. En çok dikkatimizi çeken, insanların gündüz kullandığı alanları, yaban hayvanları gece kullanıyor. Bu da aslında birlikte yaşadığımızı gösteriyor."

Yaban hayatı için Sarıkamış ormanlarının önemini vurgulayan Çoban, "Şimdiye kadar Sarıkamış'ta yaptığımız çalışmayla 500 binden fazla fotoğraf elde ettik. Sarıkamış'ın yaban hayatının ne kadar değerli olduğunu, ne kadar korunmaya muhtaç olduğunu bu çalışmayla gösterdik. Sarıçam ormanları Sarıkamış'ta yaşayan hayvanları korumak için en büyük önceliğimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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