Sarıkamış\'ta iki gündür süren sağanak, Allahuekber zirvelerini karla buluşturdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçede iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.