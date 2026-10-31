Sarıkamış'ta iki gündür süren sağanak, Allahuekber zirvelerini karla buluşturdu - Son Dakika
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Sarıkamış'ta iki gündür süren sağanak, Allahuekber zirvelerini karla buluşturdu

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Sarıkamış\'ta iki gündür süren sağanak, Allahuekber zirvelerini karla buluşturdu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Sarıkamış-Ağrı Eleşkirt sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçede iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta iki gündür süren sağanak, Allahuekber zirvelerini karla buluşturdu - Son Dakika
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