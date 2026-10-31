Sarıkamış\'ta iki gündür süren sağanak, Allahuekber zirvelerini karla buluşturdu

Sarıkamış'ta iki gündür süren sağanak, Allahuekber zirvelerini karla buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Sarıkamış-Ağrı Eleşkirt sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçede iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.
Kaynak: AA
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