Sarıkamış'ta Kadınlar Tandırda Ekmek Pişirmeye Devam Ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kadınlar, yaz sıcaklarında da tandır başında ekmek pişirmeye devam ediyor.

İlçede uzun yıllardır sürdürülen tandırda ekmek pişirme geleneği, yöre kadınlarının elinde gelecek nesillere aktarılıyor.

Organik buğday unundan geleneksel yöntemlerle yapılan tandır ekmeği, sağlıklı ve düşük maliyette olması dolayısıyla yöre halkı tarafından tercih ediliyor.

Yaz sıcaklarında da tandırda ekmek pişirmeye devam eden yöre kadınları, ateş başında bunaltıcı ortamda yoğun mesai yapıyor.

Kadınlardan Gülhan Genç, AA muhabirine, yaz ayında da il dışından gelen misafirler için tandır yaktıklarını belirterek, sıcak havaya rağmen bu geleneği sürdürdüklerini anlattı.