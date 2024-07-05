Sarıkamış'ta Yaz Kursları Açıldı, Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Resimler Çizdi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Yaz Kursları Açıldı, Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Resimler Çizdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen yaz kurslarının açılışına, öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı. Çocuklar, kendi çizimleriyle hazırladıkları pankartlarla Filistin'e desteklerini gösterdi. Açılışta konuşan yetkililer, yaz kurslarının önemine vurgu yaparak, çocukların kültürel ve sportif faaliyetlerle güzel bir yaz tatili geçirmelerini temenni etti.

05.07.2024 11:34
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yaz kursları açılışına, Gazze'ye destek için çizdikleri resimler ile Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

Sarıkamış 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda, spor, müzik, Kur'an-ı Kerim eğitimleri gibi her alanda iki ay boyunca programların düzenleneceği yaz kurslarının açılışı yapıldı.

Açılışta çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Sarıkamış çocukları Filistin'in yanındadır", "Filistin özgürdür", "Filistin'e dokunma" yazılı, kendi çizimlerinin de yer aldığı pankartlar taşıdı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, açılışta, her yıl çok sayıda çocuk ve gencin kültürel ve sportif faaliyetler yapmak için bu kursları tercih ettiğini söyledi.

Yaz döneminde açılan kursların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aslantatar, "İnşallah çocuklarımızla beraber çok güzel bir yaz tatili geçireceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak da tüm ailelerin çocuklarını geleceğe hazırlamak için kurslara göndermesini istedi.

Kafkas halk oyunları gösterisinin yapıldığı açılışa, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Yaz Kursları Açıldı, Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Resimler Çizdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Yaz Kursları Açıldı, Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Resimler Çizdi - Son Dakika
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