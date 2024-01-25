Sarıyer'de, çöpte bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı.
Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir vatandaş çöplerin içinde yeni doğmuş bebek gördü.
Durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri canlı olduğunu belirlediği bebeği, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi???????ne kaldırdı.
Olay yerince inceleme yapan polis ekipleri, bebeğin kimin tarafından çöpe bırakıldığını araştırıyor.
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