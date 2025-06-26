Sarıyer'de hamile kadın cinayeti: Eski nişanlı adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de hamile kadının silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eski nişanlısı ve silahı sakladığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde Oya Budak ile eski nişanlısı Samet T. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında Samet T, silahla kadına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hamile olduğu öğrenilen Budak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını aldı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık bir saat sonra Çağlayan Mahallesi'nde yakalanan şüpheli Samet T. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Oya Budak ise hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Budak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Saldırganın olayda kullanılan silahı sakladığı iddia edilen amca A.T. de polis ekiplerince yakalandı.

Daha önce 3 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Samet T'nin emniyetteki ifadesinde, olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Samet T, sevk sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "İyi yaptım." şeklinde yanıt verdi.

Oya Budak'ın dedesi Orhan Budak, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, torununun çalıştığı iş yerinde bir kişinin cinsel istismarına uğradığını, nişanlandıktan sonra hamile olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Budak, dün evde otururken torununun cep telefonuyla arandıktan sonra eski nişanlısıyla buluşmaya gittiğini, daha sonra olayın yaşandığını anlattı.

Budak'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kağıthane'deki Yahya Kemal Camisi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.