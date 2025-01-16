Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı

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Sarıyer'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılmaz hale geldi ve çevrede patlamalar yaşandı.

16.01.2025 21:20  Güncelleme: 21:29
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Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Tahliye edilen yolcular yara almadan kurtulurken yangının ardından demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Yangın, saat 18.45 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoförün otobüsü yolun sağında durdurmasıyla yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken büyüyen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

OTOBÜSTE PATLAMALAR YAŞANDI

Tahliye edilen yolcular panikle uzaklaşırken alev alev yanan otobüste patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı
Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı
Sarıyer\'de İETT otobüsü alev alev yandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Aytekin:
    herşey çok güzel oluyo ekram kayakta:)))) 52 29 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Her şey çok güzel oluyor pışık pışık 41 20 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Ekrem yine gençler eğlensin diye ateş yakmış 27 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akp li cipler yakmiştir 5 21 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yorumdaki köpekler kuduruyor alın kemik pardon makarna 6 19 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu kayunlar harbi grzekliymis sadece gülüyorum essek makarna beyinliler 3 16 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    bu CHP illerin bu ülkeye zararından başka bir gram faydası yok ya adamların bastığı yerde ot bitmiyor 13 3 Yanıtla
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