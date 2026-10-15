Sarıyer'de karaya oturan gemiye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi - Son Dakika
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Sarıyer'de karaya oturan gemiye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi

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Sarıyer\'de karaya oturan gemiye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi
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Sarıyer'in Kısırkaya açıklarında karaya oturan gemi için ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

SARIYER, Kısırkaya açıklarında gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA
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