Sarıyer\'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

SARIYER'de, kuyumcu dükkanına yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen saldırıda yaralanan olmazken, cam ve tabelaya 10 kurşun isabet etti.

Olay, saat 21.15 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobilden elinde tabancayla inen yüzü maskeli bir kişi, kepengi kapalı olan kuyumcu dükkanına doğru ateş açtı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan 7'si camı delerken, 3'ü ise iş yerinin tabelasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırıyı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli ile otomobilde bulunan arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

"DURUP DURURKEN ANİDEN BÖYLE BİR OLAY GELİŞTİ"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Demirbaş, "Biz de anlayamadık ne olduğunu. Birden silah sesleri duymaya başladık. Bir kişi 7-8 tane kurşun attı ve gitti. Başında bere vardı, ateş etti gitti. Polisler geldi, inceleme yapıyorlar. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Durup dururken aniden böyle bir olay gelişti" dedi.