Sarıyer\'de Müzikholde Silahlı Kavga: 1 Ölü

SARIYER'de müzikholde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi, Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış'a (22) ateş etti. Olayın ardından Yusuf H. kaçtı. Yaralanan Ömer Danış ve Yunus Danış Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ TUZLA'DA YAKALANDI
Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Saat 02.40 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen silahla yaralama ve öldürme olayı ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde, Yusuf H.(36) isimli şahıs tarafından Y.D.(22) ve Ö.D.(30) isimli şahısların silahla vurulduğu, Ö.D.'nin hayatını kaybettiği, Y.D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmış, olay yerinde 2 adet kovan ele geçirilmiştir. Çalışmaların devamında; olayı gerçekleştiren Y.H. Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın üzerinden 1 adet silah ve 39 adet fişek ele geçirilmiştir. Araştırmalarda; şüpheli şahsın bir süre önce ilişkisi olduğu ancak ayrıldıkları ve aynı zamanda eğlence yerinde çalışan B.S.(38) isimli kadın şahsı mağdur ve maktul şahıslarla aynı masada görünce olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır denildi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Müzikholde Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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