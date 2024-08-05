Sarıyer'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 şüpheli tutuklandı

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Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz'da Fırat Özbek'in (27) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, iki ayrı iş yerinde vale olarak çalışan Fırat Özbek ile şüpheli S.A. (49) arasında husumet olduğu, Özbek'in iş arkadaşlarıyla birlikte, ikamet olarak kullandığı oto yıkamacıya geldiği ve çıkan silahlı kavga sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli S.A. ile ona yardım ettiği belirlenen T.E'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Yapılan sorgulamada, S.A'nın 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanırken, T.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.