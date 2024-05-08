Sarıyer'de Taksi Şoförünü Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer'de Taksi Şoförünü Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Sarıyer\'de Taksi Şoförünü Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Sarıyer'de bir taksi şoförünü öldürüp aracını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 'tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' ve 'silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın eylemini önceden tasarladığı ve yağma amacıyla maktulü öldürdüğü vurgulandı.

08.05.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de, taksi şoförünü öldürüp aracını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Nisan'da Tarabya Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen araçtan bir kişinin atıldığı ve aracın olay yerinden hızla uzaklaştığına ilişkin polis ekiplerine ihbar yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede, söz konusu kişinin taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek olduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, taksinin seyir halindeyken Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde polis tarafından durdurulduğu, şoför koltuğunda bulunan İran uyruklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in de gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın ifadesinde, Türkiye'ye 11 Şubat'ta 3 aylık vizeyle Hakkari'den giriş yaptığını, amacının iş aramak olduğunu, Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını ve buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını anlattığı belirtildi.

Sanık Gharehtapeh'in olay günü taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü iddia ettiği aktarılan iddianamede, daha sonra samimi beyanda bulunacağını belirterek, maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını söylediği ifade edildi.

Sanığın üzerinde plastik kelepçe, koli bandı ve makas ele geçirildi

Araç içi kamera görüntülerinin çözümüne yer verilen iddianamede, sanığın arkasında oturduğu maktulün sağ boyun kısmından başlayarak defalarca bıçakladığı, şoför koltuğuna geçerek maktulü yan koltuğa aldığı ve montundaki cüzdanı alıp kontrol ettiği sırada araç içi kamerasının yönünü değiştirdiği belirtildi.

İddianamede, sanığın yakalandığı sırada üzerinde suçta kullandığı bıçağın yanı sıra 10 plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas ile maktulden aldığı 2 bin 400 lira ele geçirildiği kaydedildi.

Sanık Gharehtapeh'in maktule ait paraları yağmalamak amacıyla uygun anı kolladığı kaydedilen iddianamede, bu amaçla genellikle tercih edilen şekilde sağ arka koltuğa değil şoförün hemen arkasına oturduğu ve maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı bildirildi.

Sanığın eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği vurgulanan iddianamede, yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı dikkate alındığında yağma amacıyla maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, sanık Gharehtapeh'in "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

Sarıyer, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Taksi Şoförünü Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:16:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Taksi Şoförünü Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement