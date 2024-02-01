Sarıyer\'de Santa Maria Kilisesi\'ndeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Beylikdüzü\'nde dolmuşa binme anları güvenlik kamerasında

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan 2 şüphelinin Beylikdüzü'nde dolmuşa bindiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şüphelilerin aracı bıraktıkları Beylikdüzü'nde minibüse bindiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, zanlıların kavşakta bekledikleri ve gelen dolmuşa binerek bölgeden ayrıldıkları görülüyor.
Öte yandan, gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderilen 34 şüpheli arasında yer alan saldırganlar A.K. ile D.T'nin, emniyette susma haklarını kullanarak ifade vermedikleri öğrenildi.
Ne olmuştu?
Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadıkları belirlenen 23'ü idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.
Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında saldırganlar A.K. ile D.T'nin de yer aldığı 34 şüpheli ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilmişti.
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